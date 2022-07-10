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10 Temmuz 2022 Pazar 22:19:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 22:19:00

Sri Lanka'da Başbakanlık konutunu ateşe veren 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin konutunu ateşe vermekle suçlanan 3 kişi gözaltına alındı.

India Today'in haberine göre polis yetkilileri, Başbakanlık konutunun ateşe verilmesiyle ilgili 3 kişinin, 10 gün süreyle gözaltına alındığını bildirdi.

Polis Sözcüsü SSP Nihal Talduwa, gözaltına alınanların 19 yaşında bir Mount Lavinia sakini ile 24 ve 28 yaşlarında iki Galle sakininin olduğunu söyledi.

Yetkililer daha fazla gözaltı beklendiğini belirtti.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiği bildirilmişti.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Etiketler : Sri Lanka polis yetkilileri Başbakanlık konutu
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