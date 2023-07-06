Srebrenista soykırımının 28'inci yılında defnedilecek 30 kurbanın tabutları hazırlandı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü olan 11 Temmuz'da, Potoçari Anıt Mezarlığında 30 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Visoko Şehir Mezarlığı Müdürü Dzenan Sabanovic, AA muhabirine, Visoko Şehir Mezarlığında bekletilen ve kimlik tespitleri tamamlanan kurbanlara ait tabutların 9 Temmuz sabahı Srebrenitsa'ya uğurlanacağını söyledi.

Bu yılki cenazeler arasında bir baba ve oğlunun bulunduğuna işaret eden Sabanovic, en genç kurbanın öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurbanın ise öldürüldüğünde 65 yaşında olan Nezir Muminovic olduğunu anlattı.

Bu arada, yeşil çuhalara sarılı tabutları taşıyan konvoy pazar günü Visoko'dan yola çıkarak, başkent Saraybosna'dan dua ve törenlerle Srebrenitsa'ya uğurlanacak.

SOYKIRIMIN 28'İNCİ YILI



Bosna Hersek'teki savaş sırasında Birleşmiş Milletlerin (BM) "güvenli bölge" ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Sırp komutan Ratko Mladic'e bağlı Sırp birliklerince işgal edildi.

İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.