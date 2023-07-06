VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Titanik enkazına turistik sefer düzenlerken patlamıştı! Şirket, operasyonlarını askıya aldı
Guterres: İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını kınıyorum
Lukaşenko, "durum daha da vahim olabilir" diyerek Avrupa'yı uyardı!
Arda Güler, Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirdi
Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerden sonra günü keskin düşüşle kapattı
ABD'den "acil soruşturma" talebi
06 Temmuz 2023 Perşembe 14:57:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 14:57:00

Srebrenista soykırımının 28'inci yılında defnedilecek 30 kurbanın tabutları hazırlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 28'inci yılında defnedilecek 30 kurbanın yeşil çuhalara sarılı tabutları cenaze töreni için hazırlandı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü olan 11 Temmuz'da, Potoçari Anıt Mezarlığında 30 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Visoko Şehir Mezarlığı Müdürü Dzenan Sabanovic, AA muhabirine, Visoko Şehir Mezarlığında bekletilen ve kimlik tespitleri tamamlanan kurbanlara ait tabutların 9 Temmuz sabahı Srebrenitsa'ya uğurlanacağını söyledi.

Bu yılki cenazeler arasında bir baba ve oğlunun bulunduğuna işaret eden Sabanovic, en genç kurbanın öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurbanın ise öldürüldüğünde 65 yaşında olan Nezir Muminovic olduğunu anlattı.

Bu arada, yeşil çuhalara sarılı tabutları taşıyan konvoy pazar günü Visoko'dan yola çıkarak, başkent Saraybosna'dan dua ve törenlerle Srebrenitsa'ya uğurlanacak.

SOYKIRIMIN 28'İNCİ YILI

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Birleşmiş Milletlerin (BM) "güvenli bölge" ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Sırp komutan Ratko Mladic'e bağlı Sırp birliklerince işgal edildi.

İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

Etiketler : cenaze soykırım Srebrenista
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Nişanladılar

Nişanladılar
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX