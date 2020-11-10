Karabağ hakkında itiraf gibi sözler

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10 Kasım 2020 Salı 10:47:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 12:28:00

Sözde lider Harutyunyan'dan flaş sözler: Birkaç gün sürseydi Karabağ'ın tamamını kaybedecektik

Kaynak: DHA

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Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan haydut Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından açıklama yapan Harutyunyan 'Birkaç gün daha sürseydi Karabağ'ı tamamen kaybedecektik' dedi.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf geldi. Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Ermenistan ile Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında 28 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf geldi. Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan ettii. Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu.Askeri kamuflaj ile kameraların karşısına geçen İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etti. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise itiraf geldi.

"BİRKAÇ GÜN SÜRSEYDİ TAMAMEN KAYBEDECEKTİK"

Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi. Arutyunyan, imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" ifadelerini kullandı.

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