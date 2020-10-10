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10 Ekim 2020 Cumartesi 22:28:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 23:01:00

Bakan Soylu'dan iddilara sert yanıt: Değerlendirmeleri, doğru değildir, provokasyondur

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu, "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur." dedi,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, bazı yayın organlarında yer alan "devlette tarikat, cemaat yapılanması" haberlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına almasının, yönetmesinin ve belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirten Soylu, "Kaldı ki, devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç grupları, son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum, tarihsel sürecimizin, geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür." değerlendirmesinde bulundu.

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