Söylentisi bile yetti! Yunanistan çalkalanıyor

Doğu Akdeniz'de bilek güreşine tutuştuğu Türkiye önünde tepetaklak olan Yunanistan'da, medyada bugün hem yeni fotoğraflar hem de yeni anlaşma haberleri var.

Yarın Fransa lideri Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki buluşmayı bekleyen Yunanistan'da, bugün başka bir anlaşma haberi medyada geniş yer buldu.

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı, Yunan basını imzaların Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un önünde atıldığını aktarıyor. Anlaşmayla üç ülke ortak operasyon ve tatbikatlar gerçekleştirecek.

Yunan medyasında yer alan çarpıcı fotoğrafların adresi ise, İzmir Çeşme'nin karşısında yer alan Sakız Adası açıklarından. Bölgede hem Yunan hem de Türk savaş gemilerinin devriye gezdiği görülüyor.

Ayrıca bir Yunan C-130H savaş uçağının yine Çeşme-Sakız arasında uçtuğu göze çarparken, Yunan medyasında yerli üretim Türk savaş gemisi Bayraktar L-402'deki radar antenlerine dikkat çekildi.

Bölgeden geçen TGC Heybeliada korvetindeki Türk askerlerinin yakın çekim fotoğrafları da yine Yunan sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'ya verdiği 'destek' açıklamasını öne çıkaran Yunan medyası, Türk araştırma gemilerinin Meis'e yaklaşma ihtimalinin olduğunu bildiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü basın toplantısında "Bunun doğrulanmamış bir bilgi olduğunu biliyoruz" derken, tarafların diyaloğa geçmesine güçlü şekilde destek verdiklerini aktardı.

Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin ilan etmesi beklenen yeni NAVTEX duyurusuyla Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve beraberindeki Türk donanmasının Meis Adası'na daha da yaklaşabileceğini bildiriyor.

Daha önceki NAVTEX bölgelerini gösteren bir harita yayımlayan Kathimerini, kritik tarihin 12 Eylül olduğunu ve şimdiden Atina'da alarm zillerinin çaldığını, endişenin giderek büyüdüğünü yazdı.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas ise, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun 13 Eylül tarihinde Meis Adası'na yapacağı ziyaretin Türkiye tarafından 'provoke' edileceğine inanmadıklarını söyledi.

Fransa'ya sarılan Yunanistan, Türkiye korkusuyla yeni bir silahlanma girişimi başlattı. Reuters, ekonomik darboğaz yaşayan Yunanistan'ın buna rağmen yeni silahlar satın alacağını ve elindeki mevcut silahları da modernize edeceğini duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fransa lideri Macron'un Korsika adasındaki randevusunda, bir numaralı pazarlık Yunanistan'a satılacak dördüncü nesil 18 Rafale jeti. Söz konusu jetlerin bir kısım yeni ve bir kısmı kullanılmış olacak.

Atina yönetimi Rafale'ler dışında Fransa'dan Mirage 2000 savaş uçakları, fırkateynler ve denizaltılar da almak istiyor. Söz konusu görüşmede savunma anlaşması da imzalanabilir.

Ethnos gazetesi, Yunanistan'ın ayrıca ABD, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle de yeni fırkateynler, helikopterler ve denizaltılar için görüşmeler yürüttüğünü yazıyor.

Bloomberg'de yayımlanan bir yazıda ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgesel güç olma yönündeki ulusal çıkarlarını uygulamaya koymak için donanma kapasitesini artırdığı belirtiliyor.

Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karşı karşıya gelmeleri halinde nasıl bir tablo ortaya çıkacağını donanma kapasiteleriyle açıklayan Bloomberg makalesi, Türkiye'nin bu kapasitesini artırarak bölgesel güç olma yolunda askeri adımlar attığını aktarıyor:

"Geçen yıl Boğaziçi'nden geçen bir Türk filosu, Osmanlı amirali Barbaros Hayrettin Paşa'nın mezarını selamlıyordu. Bu, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'in büyük bir kısmına hakim olduğu zamanlardan kalma bir gelenek.

Ülkenin bugüne kadarki en büyük donanma tatbikatından dönen denizcilerin bu hareketi, sembolik bir önem taşıyordu. Türkiye donanma kuvvetini yeniden inşa ederken ve tartışmalı sularda hak iddiası mücadelesine girerken, Batı'daki geleneksel düşmanlarıyla bir kez daha ihtilaf halinde."