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11 Nisan 2024 Perşembe 10:37:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 10:37:00

Soykırımcı İsrail'den Gazze'de katliam... Saldırılar gece boyu sürdü

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesimlerini yoğun şekilde bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombalaması sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bazı noktaları bombardıman çemberine alarak yerle bir eden İsrail savaş uçakları, kamptaki Nü'n Nureyn Camisi ile Muaz bin Cebel Camisi'ni hedef aldı.

İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla bombaladığı Nuseyrat Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerine karadan da tanklarla girdi.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'ndaki evleri denizden bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ancak sayılarının belirlenemediği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 482 Filistinli öldürüldü, 76 bin 49 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze filistin
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