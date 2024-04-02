Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den beri 6050 Filistinli öğrenci şehit etti!

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02 Nisan 2024 Salı 18:13:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 18:13:00

Soykırımcı İsrail 6050 Filistinli öğrenci şehit etti

Kaynak: AA

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Filistin Eğitim Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana 6 bin 50 Filistinli öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 6 bin 50 öğrenci şehit oldu, 10 bin 219 öğrenci de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 5 bin 994, Batı Şeria'da ise 56 öğrencinin hayatını kaybettiği, Gazze Şeridi'nde 9 bin 890, Batı Şeria'da ise 329 öğrencinin yaralandığına dikkat çekilerek, Batı Şeria'da ayrıca 105 öğrencinin de İsrail askerlerince gözaltına alındığı vurgulandı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde 266 öğretmenin hayatını kaybettiği, 973 öğretmenin de yaralandığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'da 6 öğretmenin yaralandığı, 73 öğretmenin de gözaltına alındığı ifade edildi.

"32 BİN 916 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 286'sı devlet, 65'i UNRWA'ya bağlı olmak üzere 351 okulu bombaladığı, bunlardan 40'ının tamamen yıkıldığı, 111'inin de ciddi tahribata uğradığına dikkat çekilerek, Batı Şeria'da ise 57 okulun İsrail askerlerince baskına ve tahribata uğradığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 916 Filistinli öldürüldü, 75 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : İsrail Gazze Filistin
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