VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray Başkanı Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Yakışmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İsyan etme noktasına geldik
Destici'den Özel'e YSK tepkisi: Özgür Özel'in oraya gitmesine gerek yok
UNRWA: Gazze'deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor
Soykırımcı Bakan'dan saldırı planı açıklaması!
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine son 3 günde 40'dan fazla ateş açtı
07 Nisan 2024 Pazar 22:51:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 22:51:00

Soykırımcı Bakan'dan saldırı planı açıklaması: "Çekilen ordu Refah için hazırlık yapıyor"

Kaynak: İHA

ABONE OL

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgalci ordunun Han Yunus'tan çekilmesi üzerine yaptığı açıklamada çekilen askerlerin Refah'taki görevleri için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askerlerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Han Yunus'tan çekilen kuvvetler Refah'taki görevleri için hazırlık yapıyorlar" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, askerlerin bugün güneydeki Han Yunus kentinden çekilmesi "Neden?" sorularını da beraberinde getirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, "Han Yunus'tan çekilen kuvvetler gelecekteki görevleri için hazırlanıyorlar. Şifa Hastanesi'nde bu tür görevlerin örneklerini gördük ve ayrıca Refah'taki görevleri için de hazırlık yapıyorlar" dedi.

Filistinlilerin durumunu iyileştirmeye yönelik bir dizi adımın parçası olarak geçtiğimiz hafta kurulan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İnsani Yardım Koordinasyon ve Çatışmayı Önleme Ünitesi'ni gezen Gallant, "Bu savaşın hedeflerine erişmek için çalışırken, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmanın öneminin de farkındayız" dedi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler'in kıtlık uyarısında bulunduğu Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını savunan Gallant, "ABD yönetimine bu savaş sırasında uzun süredir verdikleri destek ve hem esir meselesi hem de Gazze'ye ulaştırılan yardımlarla ilgili olarak insani konularda gösterdikleri liderlik için takdirlerimi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, insani yardımların etkin bir şekilde denetlenmesi, nakledilmesi ve dağıtılması için alınan tedbirler konusunda Gallant'a brifing verildiği belirtildi. Açıklamada, insani yardım koordinasyon ünitesinin yardım çalışanlarının güvenliğini temin edecek şekilde yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için "kilit ortakların" yakın bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kurulduğu ifade edildi.

İşgalci İsrail'in geri çekilmesine ABD'den ilk yorum: Çekilme askerlerin dinlenip yenilenmeleri için
Etiketler : İsrail Gazze Filistin saldırı Yoav Gallant
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX