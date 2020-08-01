Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Camide büyük saygısızlık

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01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:13:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:17:00

Sosyal medyada tepkilere neden oldu! Adli işlem başlatıldı

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Gaziantep'te sosyal medya üzerinden İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, B.O'nun sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi. "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."

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