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28 Kasım 2021 Pazar 14:48:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 14:49:00

Sosyal medya hesabından paylaştı... Yeni Zelandalı milletvekili kendi doğumuna bisikletle gitti

Kaynak: Hürriyet

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Yeni Zelandalı milletvekili Julie Anne Genter, kendi doğumuna bisikletle gitti. Genter, yerel saatle 03.04'te gerçekleşen sıra dışı doğumu Facebook sayfasından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Yeni Zelanda'da bir milletvekili, gece yarısı bisikletine binerek hastaneye doğum yapmaya gitti.

Hürriyet'in haberine göre, doğum sancısının başlamasıyla hastane yoluna düşen 41 yaşındaki Julie Anne Genter, yerel saatle 03.04'te gerçekleşen sıra dışı doğumu Facebook sayfasından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Yayınladığı kareler arasında hastane otoparkında gülümserken görülen kadın siyasetçi, yaklaşık bir saat sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Yeşiller Partisi milletvekili bisikletçilere verdiği destekle bilinen bir isim. Doğum sancısı çekerken bisikletle hastaneye gitmeyi planlamadığını belirten Genter, ABD doğumlu bir politikacı.

Yeni Zelanda'da parlamento üyesi bir kadın ilk kez 1970 yılında doğum yaptı. Haziran 2018'e gelindiğinde ise, ülkenin dünya çapında popüler başbakanı Jacinda Ardern anne olmuştu.

Etiketler : doğum sancısı Julie Anne Genter Yeşiller Partisi milletvekili Facebook sayfası
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