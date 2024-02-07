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#SONDAKİKA Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin h...
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07 Şubat 2024 Çarşamba 22:04:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 22:04:00

#SONDAKİKA Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı

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#SONDAKİKA Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı

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