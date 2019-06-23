Son onayı hiç vermemiş

Trump, saldırıdan 10 dakika önce emrin uygulanmasını durdurduğunu da söylemişti. ABD Başkanı, önceki gün NBC kanalına verdiği mülakatta bu kez, İran’la ilgili olarak yapılan toplantıda hava saldırısı için nihai onayı vermediğini açıkladı. Saldırıya ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Trump, bununla birlikte son onayı vermediğini, “Son ana kadar yeşil ışık yakılmamıştı çünkü işler değişebiliyor” sözleriyle dile getirdi.