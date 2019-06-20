Trump'tan İran'a: Yakında göreceksiniz

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında basın mensuplarına ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi konusunda, "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası sulardaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. Bunu yapan kişiler büyük bir hata yapmıştır, yapanlar başıboş ve aptal birileri olmalı." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı planı var mı?" şeklindeki bir soruya ise "Yakında göreceksiniz." diye yanıt verdi.

Öte yandan Kanada Başbakanı Trudeau da "İran kaynaklı gerilimden dolayı çok endişeliyiz çünkü biz de NATO dolayısıyla Irak'ta görevler yapıyoruz. En yakın müttefikimizle bunları konuşuyoruz ve uluslararası kamuoyu olarak nasıl ilerleyeceğimizi de değerlendiriyoruz." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, ABD'ye ait bir İHA'yı düşüren İran'a Twitter hesabından, "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti.

Diğer yandan Beyaz Saray'da bugün ABD'nin düşürülen İHA konusunda Tahran'a nasıl bir tepki verileceğinin tartışılacağı bir toplantının yapıldığı bildirildi. Toplantıya ilişkin Beyaz Saray tarafından herhangi bir detay paylaşılmadı.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası sularda uçarken vurulduğunu savunmuştu.

AA