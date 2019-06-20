Son dakika... Trump: İran çok büyük bir hata yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracını düşürmesi ile ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulunarak, "İran çok büyük bir hata yaptı!" dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

Associated Press'e (AP) konuşan adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise İHA'nın "uluslararası hava sahasında" düşürüldüğünü ifade etmişti.

CENTCOM DOĞRULADI

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "RQ-4A Global Hawk tipi bir insansız keşif uçağı günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğu sırada İran'a ait bir karadan havaya füze sistemiyle vurularak düşürüldü." ifadesine yer verildi.

İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu ifade eden İranlı yetkililerin aksine uçağın İran hava sahasına girmediği savunulan açıklamada, "Bu, uluslararası hava sahasında ABD'nin gözlem varlığına yönelik sebepsiz bir saldırıdır." ifadesine yer verildi.

AA