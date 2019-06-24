24 Haziran 2019 18:59 | Pazartesi
Son Dakika... Trump imzaladı! Hedefte İran'ın lideri Hamaney var
Donald Trump, ABD'ye ait İHA'nın İran tarafından düşürülmesinin ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönelik ek yaptırımlar öngören kararnameyi imzaladı.
Trump, "Yaptırımlar, ABD İHA'sının İran tarafından düşürülmesine bir yanıttır" dedi ve ABD'nin İran'la bir çatışma istemediğini yineledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Trump açıklamasında İran'a yönelik yaptırımlar İran dini lideri Hamaney'i hedef alacak" dedi.
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