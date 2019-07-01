01 Temmuz 2019 17:14 | Pazartesi
Son dakika... Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı
Çin'in Hong Kong idari bölgesinde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular meclisi bastı.
Çin'in Hong Kong idari bölgesinde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular meclisi bastı.
Göstericilerin İngiliz sömürge bayrağını parlamento podyumuna bağladıkları görüldü.
Ayrıntılar Geliyor...
AA
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