Son dakika... BM'den flaş 'Kaşıkçı' raporu: Prens Selman'ın soruşturulması için kanıtlar var

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agne Callamard, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair hazırladığı raporu açıkladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı"

Raportör Callamard, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı" ifadelerini kullandı.

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AA