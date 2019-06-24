24 Haziran 2019 15:54 | Pazartesi
Son dakika... Almanya'da iki savaş uçağı hava çarpıştı
Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi
Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.
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AA
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