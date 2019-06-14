ZORUNLU GÖREV ONLARI AYIRDI

Fransız televizyonları, Hollywood filmlerini aratmayan bir aşk hikayesini ekranlara taşıdı. Yıl 1944... 24 yaşındaki ABD askeri Troy Robbins, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Fransa’nın kuzeydoğusunda bulunan Briey kasabasına göreve gönderildi. Bir gün bölgede dolaşırken, o zamanlar 18 yaşında olan, Fransız kızı Jeannine Ganaye'e âşık oldu. Genç askerin duyguları karşılıklıydı. İkili, 2 ay boyunca aşk yaşadı. Ancak Robbins’in görev yeri değişince birbirlerini bir daha hiç göremediler.

Eski asker, savaş sırasında aşık olduğu kadının resmini yıllarca sakladı.

Yıllar sonra kavuşan eski aşıklar, görüşmeye devam edeceklerini ifade etti.

'ONU HER ZAMAN ÇOK SEVDİM'

Bu büyük aşktan ellerinde yalnızca fotoğraflar kalan Robbins ve Jeannine, hayatlarına devam etti. İkisi de evlendi ve çocukları oldu. Ancak bu aşk hikayesi burada bitmedi. Şu an 97 yaşında olan eski ABD askeri, Normandiya Çıkarması’nın 75. yıldönümü vesilesiyle Fransa’ya giderek, 92 yaşındaki eski aşkıyla bir araya geldi. Gözyaşlarının sel olduğu buluşma anları, reyting rekorları kırdı. Jeannine’yi hiçbir zaman unutmadığını söyleyen Robbins, “Onu her zaman çok sevdim” dedi.