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11 Nisan 2021 Pazar 22:04:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 22:04:00

Son 24 saatte Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler

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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 136 milyon 433 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 945 bini, iyileşenlerin sayısı 109 milyon 690 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 136 milyon 433 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 945 bini, iyileşenlerin sayısı 109 milyon 690 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 878 bine, Brezilya'da 13 milyon 512 bine, Hindistan'da 13 milyon 445 bine ve Fransa'da 5 milyon 23 bine yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 152 bin 879 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılanabileceğine ilişkin yayımlanan reklamların doğru olmadığını belirterek, ülkede oturma izni bulunmayan yabancıların aşı yaptırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Libya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılamanın başladığı bildirildi.

Güney Koreli yetkililer, 60 yaş altı hastalar için bazı riskler doğurduğu gerekçesiyle kullanımını durdurduğu aşılarının faydalarının, risklerinden fazla olduğunun anlaşılması üzerine yeniden kullanıma sunulacağını bildirdi.

Artan vaka sayıları nedeniyle Bangladeş'te hükümet, 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceğini duyurdu.

Etiketler : koronavirüs salgın kovid19 libya güney kore hindistan
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