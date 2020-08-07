  • BIST
    991.23
  • Dolar
    7,3681
  • Euro
    8,7247
  • Altın
    487,9060
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomobil pazarının lideri Renault oldu
Alanyaspor başarılı transfer politikasıyla Avrupa kapısını açtı
Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı
'Sanayi kenti'nde teşvikli yatırımlarla 5 bin kişiye iş kapısı açılacak
Bankalarla görüş alışverişi toplantısında normalleşme sinyali
Gaziantep FK'de ikinci yarının yıldızı
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS tercih sürecindeki milli sporculara önemli hatırlatma
İsrail sokaklarında öfke!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Bunları defalarca gördük
Fatih Karagümrük'te Süper Lig sevinci
Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek
Gri listede aranan El Kaide üyesi Hatay'da yakalandı
Sümela Manastırı'ndaki frekslerde tahribat oluştuğu iddiasına cevap!
Güvenlik güçlerimiz sınırda kuş uçurtmuyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz
THY'den flaş koronavirüs testi uyarısı: Kabul edilmeyecek
Taht oyunları ve sırlar ortaya döküldü! Prens Selman Kanada'ya da suikast timi göndermiş
Kapıkule'de PCR testi yoğunluğu! Önemli uyarı geldi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk mı yaşıyor?
Trump, ABD'ye satılmazsa yasaklayacağım demişti... TiKTok 45 gün sonra yasaklanıyor
Almanya'da mayıstan bu yana en yüksek vaka artışı
İçişleri Bakanlığı'dan karantina açıklaması
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Turan'dan flaş koronavirüs uyarısı: Şiddeti azalmadı
Hamas'tan terör devleti İsrail'e tepki: Bu filistin halkına saldırıdır
07 Ağustos 2020 Cuma 10:12:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 10:12:00

Son 24 saatte Çin'de 37, Güney Kore'de 20 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 37, Güney Kore'de 20 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 37 Kovid-19 vakası tespit edilirken, yurt içi kaynaklı yeni vakaların 26'sı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde, 1'i ise başkent Pekin'de saptandı.

Toplam vaka sayısının 84 bin 565'e çıktığı Çin'de, salgın süresince 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar salgına yakalanan 79 bin 88 kişinin iyileştiği ülkede, 36'sının durumu ciddi olmak üzere 843 hasta halen tedavi görüyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 20 Kovid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle bir kişi de hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 14 bin 519’a yükseldiği Güney Kore'de, virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı ise 303'e çıktı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 543 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 18'inin durumu ciddi olmak üzere 673 hasta halen tedavi görüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER