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01 Temmuz 2019 16:56 | Pazartesi

Somali'den Kenya'ya protesto notası

Somali, Somaliland'ın ülke olarak isimlendirilmesi üzerine Kenya'nın Mogadişu büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Somali, Kenya'nın Mogadişu Büyükelçisi Lucas Tumbo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırarak, sosyal medyada yapılan Somaliland paylaşımı üzerine protesto notası verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Macharia Kamau'nun ülkenin özerk bölgesi Somaliland'ı ülke gibi gösteren sosyal medya paylaşımının Somali'nin egemenliğine hakaret olduğu ve iki ülke ilişkilerine zarar verdiği belirtildi.

Kenya'nın Mogadişu Büyükelçisi Tumbo'nun Bakanlığa çağrılarak kendisine protesto notası verildiği aktarılan açıklamada, Somali'nin komşularıyla kurduğu dostane ilişkilerin aynısını Kenya'dan da beklediği ifade edildi.

Kenya Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta Kenya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kamau ve Somaliland Dışişleri Bakanı Yasin Hagi Muhammed arasındaki ikili görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Somaliland için ülke tabiri kullanmıştı.

Paylaşımda, "Kenya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Macharia Kamau ve Somaliland Dışişleri Bakanı Yasin Hagi Muhammed, iki ülke arasındaki karşılıklı çıkarlara ilişkin meseleleri ve iş birliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu ifade Somalililerden büyük tepki toplarken, paylaşımın silinmemesi uzun süredir komşusu Somali ile gerginlik yaşayan ülkenin diplomatik bir mesajı olarak yorumlanmıştı.

Gaz ve petrol yataklarına sahip kıyılarda anlaşmazlık

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurdu. Konuyla ilgili ilk duruşma 9 Eylül'de görülecek.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, ocakta Somaliland'a yaptığı ziyarette, "iki ülke" arasındaki ilişkileri geliştirmek için Somaliland Başkanı Musa Bihi ile bir araya geldiğini belirten paylaşımda bulunmuş, tepkiler üzerine "ülke" ifadesini silmişti.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı aldı.

1969'dan 1991'e kadar ülkenin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980 sonlarında patlak veren iç savaş sonrası muhalifleri tarafından devrildi.

Muhalif grupların merkezi bir hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

(AA)

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