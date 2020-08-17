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17 Ağustos 2020 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 07:16:00

Somali'de otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 17 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Başkentteki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi ve ardından çatışma çıktı.

Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, en az 30 kişi yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmalarında 200'den fazla kişi kurtarıldı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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