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23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:51:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:51:00

Somali, Doğu Afrika Topluluğu'na katılmak istiyor

Kaynak: AA

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) katılmak istediğini bildirdi.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha şehrinde düzenlenen 22'inci EAC Zirvesi'ne topluluğa üye devlet başkanları, bakanlar, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin artık kimseye yük olmak istemediğini ve EAC'ye katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Mahmud, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu'na resmi olarak erişeceği gün bir rüyanın gerçek olacağını ifade ederek, "Somali halkı adına resmi bir talepte bulunmamız için karşınızdayım, bu büyük topluluğa katılmamız gerekiyor." dedi.

Somali bayrağının ve EAC ülkelerin bayraklarıyla yan yana dalgalanması gördüğünde çok sevindiğini dile getiren Mahmud, gelecek yıllarda böyle kalacağından umutlu olduğunu söyledi.

EAC, bölge ülkelerin başarıları, fırsatları, zorlukları ve bölgesel bloğun ortak pazar protokolünün açıklanmasından bu yana geçen 11 yıllık yolculuğu yansıtmak için 22'nci EAC Zirvesi düzenledi.

Zirvede, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin EAC Entegrasyonu, Federal Somali Cumhuriyeti'nin Doğu Afrika Topluluğuna kabul süreci, Topluluğun Sürdürülebilir Finansman Mekanizmaları gibi konular ele alındı.

Etiketler : Somali Hasan Şeyh Mahmud Doğu Afrika Topluluğu
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