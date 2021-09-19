Sokaklar yayalara kaldı

Fransa ve Belçika'da geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 'Arabasız Gün' ilan edildi.

Paris'te 2015'ten bu yana düzenlenen Arabasız Gün kapsamında otomobillerin şehir merkezinde kullanımına izin verilmedi. Bütün motorlu araçların saat 11 ile 18 arası trafiğe çıkışını yasakladı.

PARİS'TE YOLLAR KAPANDI

Uygulama kapsamında, sadece servis araçları, ambulanslar, otobüs ve taksilere saatte 30 kilometre hızı aşmamak şartıyla trafiğe çıkma izin verildi.

Parisliler, otomobillerini bırakarak bisiklet, kaykay ve paten gibi alternatif araçlar kullanmaya teşvik edildi. Arabasız gün nedeniyle otoparklar da yüzde 40 indirimli hizmet verdi.

Yasağa rağmen motorlu araçlarla trafiğe çıkanlara 135 euro ceza uygulandı. Arabasız günlerde Paris'te hava kirliliği seviyesinin yüzde 7 daha az olduğu tespit edilmişti.

AMAÇ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKATİ ÇEKMEK

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de eylül ayının üçüncü pazar günü yapılan etkinlik, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Yollar, 09.30'dan itibaren araç trafiğine kapandı. Halk bisikletleri ile Brüksel sokaklarını doldurdu.

Arabaların boşalttığı sokaklarda yürüyüş yapmanın ya da bisiklete binmenin keyfini çıkardı.