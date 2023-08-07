Slovenya'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

Orta Avrupa ülkesi Slovenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Devlet haber ajansı STA'nın polise dayandırdığı haberine göre Cuma gününden bu yana sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Slovenya Çevre Dairesi, sellerin bugün etkisini azaltmaya başladığını ancak bazı bölgelere hala ulaşılamadığını aktardı. Mura Nehri kıyısındaki köylerin sakinleri, setin bir kısmının çökmesi nedeniyle gece saatlerinde evlerinden tahliye edildi. Sel nedeniyle çok sayıda bina ve köprü yıkılırken, maddi hasarın tahmini 500 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

KOMŞU ÜLKELERDEN DESTEK



Slovenya hükümeti NATO'dan kurtarma çalışmalarına destek amacıyla nakliye helikopterleri ve asker talebinde bulunurken, insani yardım taşıyan ilk kamyon gece saatlerinde Macaristan'dan ülkeye giriş yaptı. Hırvatistan da Mura Nehri üzerindeki setin onarılmasına yardımcı olmak için askeri helikopter gönderdi.

Ordu, itfaiye ve kurtarma ekipleri selden geriye kalan molozları ve çamuru temizlemek için sokaklardaki çalışmalarını sürdürüyor.