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21 Temmuz 2022 Perşembe 11:57:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 11:57:00

Slovenya'da çıkan orman yangınında 1000 hektarlık alan yok oldu

Kaynak: AA

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Slovenya'nın Kras bölgesinde çıkan orman yangını sonucu 1000 hektarlık alanın yok olduğu bildirildi.

Savunma Bakanı Marjan Sarec, yaptığı açıklamada, orman yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, 1000 itfaiye erinin katıldığı söndürme çalışmaları sonucunda yangının yerleşim yerlerine sıçramadığını belirtti.

Yangında 1000 hektarlık ormanlık alanın yok olduğuna işaret eden Sarec, yerleşim yerlerindeki vatandaşların ise tahliye edildiğini kaydetti.

Başbakan Robert Golob da yangının kontrol altına alındığını aktararak, vatandaşların yerleşim yerlerinin zarar görmediğini söyledi.

Öte yandan yangının İtalya tarafından Kras bölgesine sıçradığı ifade edilerek, söndürme çalışmalarına Hırvatistan'dan da destek geldiği belirtildi.

Etiketler : Marjan Sarec Robert Golob YANGIN
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