Slovakya, Ukrayna'ya Sovyet dönemine ait savaş uçaklarını hibe edebilir

İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile başkent Bratislava'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Nad, 11 Sovyet yapımı savaş uçak filosunun Ukrayna'ya hibe edilmesini değerlendireceklerini dile getirdi.

Nad, söz konusu uçakların ağustosun sonu gibi yere indirileceğini belirterek, "(Uçaklara ilişkin) Henüz bir karar verilmedi, şu an için herhangi bir görüşme yapılmadı ama bunu daha sonra tartışmaya hazırız." dedi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı Mig-29'ların yerini F-16'ların alacağını bildirmiş, söz konusu uçakların Ukrayna'ya verilmesine yönelik yaklaşıma karşı olmadığını ifade etmişti.