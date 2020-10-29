"Ülkemizde asla yayınlanamaz"

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29 Ekim 2020 Perşembe 21:45:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 21:47:00

Skandalların dergisi Charlie Hebdo'ya bir şok da Rusya'dan: Ülkemizde yayınlanamaz

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Yaptığı karikatürlerle skandallara imza atan ve dini değerlere hakaret eden Charlie Hebdo dergisine bir tepki de Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada 'Bu ülkede asla yayınlanamaz' dedi.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin skandal karikatürlerine tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da konuyla ilgili Rusya'da Charlie Hebdo'ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

Charlie Hebdo'nun cemaziyelevvelini ortaya döktü

Fransa'da yayınlanan Charlie Hebdo'nun İslam Peygamberi Hazreti Muhammed 'e yönelik hakaret içerikli karikatür ile ilgili Rusya'dan da açıklamada geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz" dedi.

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DHA'da yer alan habere göre, Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerine tepkiler sürerken, bir açıklamada Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov, Rusya'da Charlie Hebdo’ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

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"RUSYA KISMEN MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDİR"

Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da hakim din Hristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır. Rusya’da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak yaşıyor” dedi. Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında kesinlikle imkansızdır” diye konuştu.

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Etiketler : CHARLİE HEBDO RUSYA DMİTRİ PESKOV
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