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24 Ocak 2021 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 09:45:00

Skandal tasarı Meclis'teki özel komisyondan geçti

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Fransa'da Müslümanları abluka altına alan "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" yasa tasarısı Meclis'teki özel komisyondan geçti.

Fransa'da Müslümanları hedef alan skandal yasa tasarısı Meclis'teki özel komisyondan geçti. Tasarı, Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

AA'da yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Sadece bugünün zorluklarına karşı koymak için değil, cumhuriyet değerlerini savunmak amacıyla gelecek için bir yasa yapıyoruz." dedi.

Darmanin, ülkede yükselişe geçen "aşırı sağcı ve solcu" yapıların da tehdit oluşturduğun savundu.

MÜSLÜMANLARI "ABLUKA" ALTINA ALAN TASARI

Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler yasa tasarısı Fransa'daki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği ve çok nadir gerçekleşen durumları kronik bir sorun gibi gösterme çabası taşıdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da, ailelerin çocuklarına evde eğitim verme özgürlüğünü de engelleyerek ülkedeki Müslüman toplumun eğitim seçimlerine de kısıtlama getiriyor.

Dini veya başka sebeplerle hastaların doktorlarını cinsiyete göre tercih etmesini yasaklayan tasarı, oluşturulan yeni bir mekanizma ile muhalif görüşlerin "nefreti körükleyici paylaşımlar" adı altında değerlendirilip bastırılmasının önünü açıyor.

Tasarı, ayrıca tüm kamu görevlileri için "sekülerlik eğitimini" zorunlu kılıyor.

Etiketler : fransa macron tasarı müslüman skandal tasarı
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