Biden'ın başını ağrıtacak gelişme

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26 Eylül 2021 Pazar 12:05:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 14:59:00

Skandal patladı! Hunter Biden'ın rüşvet istediği e-postalar sızdı

Kaynak: CNN Türk'

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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın rüşvet istediği e-postalar sızdı. Maillere göre, Hunter Biden Amerika'nın dondurduğu Libya mal varlıklarının serbest bırakılması için 2 milyon dolar "başarı ücreti" talep ediyor.

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden yine rüşvet iddialarıyla gündemde. Daha önce adı Ukrayna'da yolsuzluk iddialarına karışan oğul Biden'ın yine mailleri sızdı. O e-postalara göre Hunter Biden bu kez de Amerika'nın dondurduğu Libya mal varlıklarının serbest bırakılması için 2 milyon dolar "başarı ücreti" talep ediyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre Amerika Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın adı bir kez daha rüşvete karıştı.

İddiaya göre Biden, "Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın dondurduğu Libya varlıklarını serbest bırakabilirim" dedi. Bu hizmet karşılığındaysa 2 milyon doları "başarı ücreti" olarak talep etti.

Business Insider sitesi, Hunter Biden'ın iş ortaklarının e-postalarına ulaştı. E-postalarda Bıden'ın olumlu ve olumsuz özellikleri yer aldı.

İş ortaklarından Sam Jauhari, Biden'ın o dönemin dışişleri bakanı ve birçok önemli ismin oğullarıyla yakın olduğunu söyledi. Libya'nın öldürülen eski diktatörü Muammer Kaddafi ve Libya Yatırım Otoritesi'nin dondurulan paralarına ulaşabileceğini iddia etti. Hatta Hunter Biden'ın el konulan hesapların bulunduğu ülkelere seyahat ettiğine dikkat çekildi. Oğul Biden'ın olumsuz özellikleri alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olarak kayda geçildi. Bu nedenle Amerikan ordusundan atıldığı hatırlatıldı.

Libya'nın yurtdışında dondurulan varlıkların 200 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler : Joe Biden Hunter Biden Sam Jauhari abd rüşvet
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