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12 Temmuz 2020 Pazar 14:14:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 14:36:00

Sisi'nin kuklası El Ezher 'Ayasofya'dan rahatsız

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Türkiye'nin Ayasofya kararı İslam coğrafyasındaki birçok ülkeden destek bulurken, Mısır'da yaşanan darbe sonrası Sisi'nin kuklası haline gelmekle eleştirilen El-Ezher'in Eski İmam Yardımcısı Abbas Shuman'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dünya basınında geniş yankı buldu. Avrupa ve ABD medyası kararı eleştirirken, İslam coğrafyasının büyük bölümünden destek açıklamaları geldi.

Mısır'daki darbeci Sisi rejiminin kuklası olmakla eleştirilen El-Ezher'in Eski İmam Yardımcısı Abbas Shuman'dan da skandal bir açıklama geldi.

Yenişafak'ın haberine göre, İstanbul fethinin nişanesi olan Ayasofya'nın ibadete açılmasını "İslami öğretiler ile çelişiyor" diyen Shuman, "İslam farklı dinlerin ibadet yerlerine saygı duyuyor ve İslam’da caminin kiliseye dönüştürülmesine izin verilmediği gibi kilisenin de camiye dönüştürülmesine izin verilmiyor" iddiasında bulundu.

ALMAN BASINI: ERDOĞAN İSTANBUL'UN İKİNCİ FATİHİ

Dünyanın her köşesinde yankı bulan Ayasofya kararı dünya basınında da manşetlerde yer aldı.

Alman basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesindeki rolüne vurgu yaptığı haberini "İstanbul'un ikinci Fatih'i mi?" başlığıyla yayınladı.

DÜNYANIN 1 NUMARALI GÜNDEMİ OLDU

Haftalardır gündemden düşmeyen tarihi yapının yeniden camiye çevrilip çevirilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. Dün, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Türkiye'nin Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla Ayasofya'yı yeniden ibadete açması dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.

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