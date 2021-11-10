VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
F-22 ve F-35'i daha ölümcül hale getirecek
Dünyayı saran krize karşı Türkiye hamlesi!
AKSUNGUR'dan Ata'mızın nöbetinde
İP'li Lütfü Türkkan, TBMM'den böyle atılacak
"ABD'nin Karadeniz'deki varlığı artırılmalı"
Sırp muhabir "soykırım yok" dedi... Bu sözlerle tepki gösterdi
CHP'li belediyede büyük skandal!
Düğmeye bastılar! S-550 geliyor...
10 Kasım Atatürk'ü anma günü
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
Ermenistan Cumhurbaşkanı söylem değiştirdi
Macron'dan geri adım: Üzüntü duyuyorum!
Ağızları da ayarları da bozuldu
Korkut Ata başladı
İsim zaferi
Hem göze hem kulağa
Alparslan ilk günde zirvede
Kuşburnu içmek böbrekleri korur
Bu belirtiler lösemi habercisi olabilir! Çocuğunuzu iyi gözlemleyin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Kasım
Sosyal fobinin ilk belirtileri ergenlikte ortaya çıkar
Diş tedavisi korkusu kansere davetiye çıkarır
Gazeteci, Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçladı!
Meteoroloji, 5 ili saydı ve uyardı
10 Kasım 2021 Çarşamba 09:32:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 09:51:00

Boşnak siyasetçiden Sırp muhabire Srebrenitsa tepkisi

ABONE OL

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug muhabirinin Srebrenitsa'da soykırım yaşanmadığını söylemesi üzerine röportajı yarıda keserek, "O zaman röportaj yapacak başka birini bulmanız gerek" diyerek tepki gösterdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Tanjug muhabirinin 1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı "korkunç bir suç" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Komsic görüşmeyi yarıda kesip salonu terk etti.

Komsic, Srebrenitsa'da yaşananların uluslararası mahkeme kararıyla soykırım olarak ifade edildiğini söylemesi üzerine muhabirin ısrarla karşı çıkmasına, "O zaman röportaj yapacak başka birini bulmanız gerek" diyerek tepki gösterdi.

Komsic'in bu hareketi kısa bir süre içerisinde sosyal medyada paylaşılırken, Boşnaklar tepkiyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

YAŞANANLAR "SOYKIRIM" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olduğuna karar verdi.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

Etiketler : Bosna Hersek Sırp komutan Mladic Uluslararası Ceza Mahkemesi Lahey Srebrenitsa
Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin aynı projede

Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin aynı projede
Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor

Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor
"Aykut enişte" geliyor

"Aykut enişte" geliyor
10'uncu kez Harbiye'de

10'uncu kez Harbiye'de
Assolist Defne

Assolist Defne
"Hayal görüyor"

"Hayal görüyor"
Kolombiya yolcusu

Kolombiya yolcusu
"Senaryo geldiğinde tereddüt ettim"

"Senaryo geldiğinde tereddüt ettim"
El ele sabah sporu

El ele sabah sporu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER