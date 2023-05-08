VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez'den 14 Mayıs mesajı
Borsa haftaya yükselişle başladı
"Yüzüklerin Efendisi" karakteri Sauron'un adı verildi
Yasa dışı silahların "gönüllü" tesliminin yarın başlayacağını duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi miting hakkında paylaşım
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!
08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:00:00

Sırp lider Vucic, yasa dışı silahların "gönüllü" tesliminin yarın başlayacağını duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yasa dışı silah bulunduranlara yarın itibarıyla 1 ay boyunca silahlarını en yakın polis merkezine "gönüllü" olarak teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonunda katıldığı programda, 3 Mayıs'ta başkent Belgrad'daki okulda 14 yaşındaki öğrencinin saldırısı sonucu 9 kişinin yaşamını yitirmesi ve 5 Mayıs gecesi 21 yaşındaki saldırganın otomatik tüfekle 8 kişiyi öldürmesinin ardından ülkede alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Yasa dışı silah bulunduranlara yarından itibaren silahlarını teslim etmesi çağrısından bulunan Vucic, "Yasa dışı silahların gönüllü teslimi 1 ay sürecek. En yakın polis merkezine gidip silahlarınızı teslim edin. Verilen sürenin sonunda polis evlere baskın düzenlemeye başlayacak." dedi.

Vucic, silahlanmada yüzde 90 azalma beklediğini vurgulayarak, "Silah edinme iznine sahip olacak 50 bin kişi de sürekli kontrollere tabi tutulacak. Yapılan çağrılara 48 saat içinde cevap vermezlerse sonuçları ağır olacak." diye konuştu.

Yarından itibaren ayrıca Sırbistan'daki tüm okullarda polislerin görevlendirileceğini aktaran Vucic, "Hepsi silahlı ve hazırlıklı olacak. Ailelerin güvenli hissetmesi için 2 bin 500 polis daha alacağız." ifadesini kullandı.

Vucic, alışveriş merkezlerinde de güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirterek, tedbirlerin süreceğini kaydetti.

SIRBİSTAN'DA BİR HAFTADA İKİ SİLAHLI SALDIRI

Başkentte 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahlı saldırısında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

5 Mayıs gecesi de 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Saldırgan, 600 güvenlik görevlisinin katıldığı kapsamlı operasyon sonucu Kragujevac kentinde gözaltına alınmıştı.

Etiketler : sırbistan aleksandar vucic yasa dışı silah
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş
Kampa gidecek

Kampa gidecek
Müziğe döndü

Müziğe döndü
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu
Tenis kortunda defile

Tenis kortunda defile
Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi

Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi
Kızını omzunda taşıdı

Kızını omzunda taşıdı
"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"

"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX