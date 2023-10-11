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Sırp lider Vucic, KFOR'un varlığını desteklediklerini belirtti
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11 Ekim 2023 Çarşamba 15:38:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 15:38:00

Sırp lider Vucic, KFOR'un varlığını desteklediklerini belirtti

Kaynak: AA

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) varlığını desteklediklerini söyledi.

Vucic, NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch'u başkent Belgrad'da kabul etti.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Vucic, Munsch ile Batı Balkanlar ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Vucic, "Kosova'daki Sırpların zaten zor olan durumunun ciddi bir şekilde kötüleşmesinden duyduğum endişeyi dile getirdim." dedi.

Sırbistan'ın, KFOR'un varlığını desteklediğini söyleyen Vucic, "KFOR'un tarafsız tutumunu sürdürmesini ve bölgede güvenlik durumunu ihlal edecek herhangi bir olaya hemen müdahale etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova-Sırbistan arasındaki son gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda, en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler : Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic KFOR desteği
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