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02 Temmuz 2022 Cumartesi 23:43:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 23:43:00

Sırbistan'da göçmenler arasında silahlı çatışma

Kaynak: AA

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Sırbistan-Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı.

Sırbistan Devlet Televizyonu'nun haberine göre ülkenin kuzeyinden Avrupa'ya geçmek isteyen iki göçmen grubu arasında, Macaristan sınırında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen yaralandı.

Çatışmanın Afganistan ve Pakistanlı insan kaçakçıları ile göçmenler arasında çıktığı kaydedildi.

Etiketler : Macaristan Sırbistan Çatışma
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