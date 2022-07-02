Sırbistan'da göçmenler arasında silahlı çatışma
Kaynak: AA
Sırbistan-Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı.
Sırbistan Devlet Televizyonu'nun haberine göre ülkenin kuzeyinden Avrupa'ya geçmek isteyen iki göçmen grubu arasında, Macaristan sınırında silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada, 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen yaralandı.
Çatışmanın Afganistan ve Pakistanlı insan kaçakçıları ile göçmenler arasında çıktığı kaydedildi.
- Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı
- Sırbistan'da göçmenler arasında silahlı çatışma
- Fransa Goussainville'de geleneksel Türk Festivali
- ABD havayollarında günlük yolcu sayısı 2,49 milyona ulaştı
- İtalya: Gaz stoklarımız yüzde 60 civarında dolu
- Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yattı, parayı alıp kaçtı