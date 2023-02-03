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03 Şubat 2023 Cuma 00:40:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 00:40:00

Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını açıkladı

Kaynak: AA

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını ve Batı ile ilişkileri koparmayacağını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunun sonunda açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin önünde zor bir dönemin olduğunu vurgulayan Vucic, "Sırbistan müzakerelerden vazgeçmeyecek, Batı ile ilişkilerini koparmayacak ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacak." ifadesini kullandı.

Sırp lider Vucic, "Bu durumdan heyecan duymuyorum ama (Rusya'ya) yaptırım uygulamazsak ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Bu yaptırımları uygulamamanın bedelini ödüyoruz ama bu, liderliğimizin siyasi taahhüdü meselesidir." diye konuştu.

Aleksandar Vucic, Ukrayna'daki savaştan sonra durumun eskisi gibi olmadığını kaydederek, Batılı güçlerin Kosova'daki "sorunu" bir an önce çözmeye çalıştığını söyledi.

Meclis oturumunun yarın devam etmesi bekleniyor.

SIRBİSTAN MECLİSİNDE GERGİNLİK

Sırbistan Meclisinde sabah saatlerinden başlayan ve Kosova meselesi ile Fransız-Alman Planı'nın görüşüldüğü oturumda gerginlik yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in söz aldığı sırada muhalefet milletvekilleri, usul kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Sırp liderin konuşmasını yarıda keserek "İhanet" ve "Kosova'yı vermeyiz" sloganları atmıştı.

İktidar milletvekillerinin olaya müdahale etmek istemesiyle Mecliste gerginlik yaşanırken, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kısa süreli fiziksel müdahale yaşanmıştı.

Vucic ise sözünü kesmek isteyen milletvekillerini "hain" olarak nitelendirmişti.

FRANSIZ-ALMAN PLANI

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Etiketler : Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Sırbistan
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