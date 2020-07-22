Sırbistan'dan dikkat çeken, Ermenistan itirafı!

Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, özel bir firma tarafından bu yıl Ermenistan'a silah gönderildiğini ifade ederek "Firmanın ismini söyleyemem. Mayıs ve haziran aylarında tabanca ve tüfeklerden oluşan iki gönderim yapıldı. Değeri ise bir milyon avrodan az." dedi.



Azerbaycan ile ilişkilerine zarar gelmesini istemediklerini vurgulayan Ljajic, "Ulusal şirketler gönderime dahil değildi. Silah gönderimi söz konusu olduğunda Dışişleri, Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Güvenlik Bilgi Ajansının (BIA) onayı alınır. Bu dört kurum da olumlu görüş belirtirse gönderim gerçekleşir." diye konuştu.

Ljajic, Ermenistan'a karşı uluslararası kurumlar tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmadığına işaret ederek "Resmi bir yaptırım olmadığı takdirde talebi geri çevirmek son derece zordur." diye konuştu.

Bu arada, hafta başında, Sırbistan'ın Azerbaycan'daki Maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Veinoviç'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Sırbistan'dan Ermenistan'a havan topu ve çeşitli kalibreli mermilerden oluşan büyük miktarda mühimmat gönderildiğine dair güvenilir ve doğrulanmış bilgilere sahip olduklarını belirtmiş ve Sırbistan'dan konuya ilişkin açıklama beklediklerini kaydetmişti.