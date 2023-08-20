Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Başkan Erdoğan paylaşımı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.



Vucic, Macaristan Devlet Günü kutlamaları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Başkan Erdoğan'ı etiketleyen Vucic, "Erdoğan ile her zaman önemli ve açık şekilde ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüştüklerini" kaydetti.

Vucic paylaşımında, "Türkiye ile ilişkilerimizi mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek bizim için önemli ve bu toplantı, karşılıklı çıkarların tüm alanlarında zaten iyi olan Sırp-Türk işbirliğini güçlendirme yönünde bir başka adımdı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Başkan Erdoğan ile bölgedeki barış ve istikrarın korunması hususunu da görüştüklerini kaydeden Vucic, Türkiye'nin yapıcı angajmanıyla bölgedeki en etkili uluslararası aktörlerden biri olduğunu ifade etti.