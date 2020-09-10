Slav Kardeşliğine AB engeli: Askeri tatbikattan çekiliyoruz

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10 Eylül 2020 Perşembe 09:39:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 09:46:00

Sırbistan, Belarus'ta yapılacak olan Slav Kardeşliği tatbikatından çekildi

Kaynak: IHA

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Sırbistan ve Rusya'nın katılımıyla Belarus'ta gerçekleştirilecek olan Slav Kardeşliği-2020 tatbikatına, Sırbistan katılmama kararı aldı. Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, ülkesinin Avrupa Birliği'nin baskısı nedeniyle katılmayacağını açıkladı.

Rusya, Sırbistan ve Belarus’un 2015 yılından beri birlikte yaptığı ‘Slav Kardeşliği’nin bu yılki etabının 10 - 15 Eylül tarihleri arasında Belarus’ta yapılacağı duyurulurken Sırbistan’dan tatbikata ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Avrupa Birliği’nin kendilerine baskı yaptığını savunarak Slav Kardeşliği -2020 tatbikatı dahil 6 ay boyunca tüm askeri tatbikatlardan çekildiklerini açıkladı. Kendilerine yapılan baskılara karşı tarafsız olduklarını dile getiren Vulin, “Sırbistan, Avrupa Birliği’nin ağır baskıları altında. Sırbistan Parlamentosu kararıyla askeri anlamda tarafsız bir ülkeyiz. Askeri tarafsızlık pozisyonumuzu korumak ülkemize, siyasi ve ekonomik baskıları önlemek veya bu baskıları azaltmak amacıyla tüm askeri faaliyetlerimizi 6 ay süreliğine durdurma kararı aldık” dedi.

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