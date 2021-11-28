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28 Kasım 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 09:30:00

Sınırdaki polisleri çektiler! İki ülkenin birleşmesinde yeni adım

Kaynak: Yeni Şafak

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7'nci olağan görüşmesinde 14 anlaşmaya imza atan Arnavutluk ve Kosova arasındaki sınır kontrolü kalktı. Polislerle sağlanan sınır kontrolü artık kameralarla sağlanacak. Önceki günlerde 'Büyük Arnavutluk mümkün' çıkışında bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ortak basın toplantısında Kosova ile birleşmek için yapılacak bir referandumda ‘evet' oyu vereceğini açıkladı.

Büyük Arnavutluk ideası ile birleşme sinyali veren, Avrupa Birliği'nin (AB) ve Batılı ülkelerin tepkisini toplayan Arnavutluk ve Kosova, sınırları kaldırmaya bir adım daha yaklaştı. Arnavutluk'un Elbasan kentinde düzenlenen Arnavutluk- Kosova arasındaki 7'nci olağan görüşmede 14 anlaşma imzalandı. Görüşmede sınır geçişlerinden güvenliğe, altyapıdan enerjiye birçok başlıkta uzlaşma sağlandı. İki ülkenin liderleri çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BİR GÜN BİRLEŞECEĞİZ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya ortak basın toplantısı sırasında iki ülkenin birleşmesi için bir referandum düzenlenmesi halinde ne yönde oy verecekleri soruldu. "Bu bir soru mu yoksa bir meydan okuma mı? Anladığımdan emin değilim" ifadelerini kullanan Rama, "Bana Arnavut-Kosova Birliği konusunda barışçıl bir referandum olasılığını sorarsanız, açıkça evet oyu veririm. Olur mu olmaz mı diye sorarsanız, olacağını söylerim. Ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyorum ama bir gün olacağını biliyorum" dedi.

ANLAŞMAYA SIRBİSTAN MANİ OLAMAZ

Ülkesini görüşmelerde ilk kez temsil eden Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Bugünkü toplantı, Kosova ve Arnavutluk'un, Kosova'nın kuzey komşusunu (Sırbistan) hesabın dışında tutarak plan yapıp anlaşmaya varabileceğini doğruladı" ifadeleri ile, Sırbistan'ın tepkilerini görmezden gelerek adım atabileceklerini ifade etti. Sırbistan iki ülkenin birleşmesinin 'Büyük Balkan Savaşı'na neden olabileceği konusunda uyarırken, Arnavutluk ve Kosova 'tarihi hayallerinin' gerçekleşebileceğini düşünüyor.

SINIR KONTROLÜ KALKTI

Yapılan anlaşma kapsamında iki ülke arasında polislerle sağlanan sınır kontrolüne son verildi. Bunun yerine artık sınır kontrolü kameralarla sağlanacak. Anlaşılan konular arasında iki ülke arasında hükümetler arası sekreterlik oluşturulması, gümrük prosedürlerinde ve eşya giriş çıkışında karşılıklı kolaylık sağlanması, geçici oturma izni alma usul ve şartlarının kolaylaştırılması, altyapı ve enerjide işbirliği, üniversitelerde denklik gibi maddeler bulunuyor.

Etiketler : Büyük Arnavutluk ideası Sırbistan Albin Kurti Kosova ve Arnavutluk
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