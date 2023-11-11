Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Gazze çağrısı: "Öldürülüyoruz, bir şeyler yapın"
Kaynak: AA
Sınır Tanımayan Doktorlar, işgalci İsrail'in saldırılarına tepki göstererek "Burada öldürülüyoruz, lütfen bir şeyler yapın" açıklamasında bulundu.
Sınır Tanımayan Doktorlar, işgalci İsrail'in saldırılarına tepki göstererek "Gazze'deki hastaneler son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride" açıklamasında bulundu.
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