Miçotakis'in büyük çaresizliği...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının ardından sınır dışı ettiği Libya'nın eski Atina Büyükelçisi Muhammed Menfi'nin ayağına gidiyor.



Aksam.com.tr'nin Kathimerini'den aktardığı habere göre, bugün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı olan Muhammed Menfi ile görüşecek olan Miçotakis'e, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da eşlik edecek.

"Uluslararası siyaset, gerçekçilik üzerine kuruludur"

Söz konusu gelişmeyi masaya yatıran Yunan basını, "Uluslararası siyaset, gerçekçilik üzerine kuruludur. Bir hata yapıldığında, doğru hamlelerle o hatayı düzeltmek gerekir." diye yazdı.

"Geçmişte Hafter'e verilen destek yeni ilişkilerin önünde engel olmamalıdır"

Yunanistan'ın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e verdiği desteğin "geçmişte kaldığını" yazan gazete, "Bu durum, iki ülkenin ortak çıkarları üzerine inşa edilecek bir ilişkinin önünde engel olmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin Libya'daki etkisi sona ermedi"

Libya'nın Fayiz Serrac'dan sonraki yönetiminde yer alan Muhammed Menfi ve Abdülhamid Dibeybe'nin Ankara ziyaretlerini hatırlatan gazete, "Türkiye'nin Libya üzerindeki etkisi sona ermiş değil, fakat her türlü zorluğa rağmen Yunanistan'ın stratejik hedeflerine ulaşması gerekiyor." diye yazdı.

Büyükelçiliği yeniden açacak

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın ardından kapattığı Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacağı belirtildi.

Arka plan

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Atina yönetimi, bunun üzerine o dönem Libya'nın Atina Büyükelçiliği görevini yürüten Muhammed Menfi'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden sınır dışı etmişti.

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