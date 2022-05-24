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24 Mayıs 2022 Salı 20:31:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 20:31:00

Singapur: Asya ülkeleri NATO'ya eşdeğer askeri bloklara ihtiyaç duymuyor

Kaynak: AA

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Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Asya ülkelerinin ABD, Çin ve diğer büyük güçlerle iyi ilişkileri olduğunu ve NATO'ya eşdeğer askeri bloklara ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

South China Morning Post'un haberine göre, Singapur Başbakanı Lee, Japon basınına verdiği röportajda, bölgenin tarihi ve koşullarının böyle bir askeri ittifakı gereksiz kıldığını belirterek, Avrupa'nın NATO'su gibi bir güvenlik bloğu oluşturmaktan kaçınmanın Asya'nın çıkarına olduğunu duyurdu.

Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgedeki müttefiklerine dünyadaki "otokrasilere" karşı artan rekabet ortamında iş birliğini güçlendirme çağrısının ardından geldi.

Asya turunda olan Biden, benzer şekilde düşünen ülkeler arasında daha güçlü bağların, "demokrasiler ve otokrasiler arasındaki kaçınılmaz rekabet" sırasında gerekli olduğunu ifade etmişti.

"NATO'YA EŞDEĞER BİR GRUPLAŞMA OLMADI"

Başbakan Lee, "Asya'da tarih farklıdır. Asya'da hiçbir zaman NATO'ya eşdeğer bir gruplaşma olmadı. Asya'daki ülkelerin çoğu Çin'in yanı sıra ABD ve müttefikleriyle iyi ilişkilere sahip." ifadesini kullandı.

Singapur'un, ABD ile oldukça yakın ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Lee, ülkesi de dahil ABD'nin müttefiki olan bölgedeki birçok ülkenin Çin ile de önemli ilişkiler sürdürmeye devam ettiğini dile getirdi.

Başbakan, "Dolayısıyla bu, ülkelerin bloklara ayrılarak karşı karşıya gelmesinden daha iyi bir seçenek. Avrupa'da tarih böyle ancak Asya'da tarih asla böyle olmadı ve bence bu şekilde devam etmesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Öte yandan Lee, Çin ile ticaret yapmamayı bölge ülkelerinin göze alamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : ABD Singapur Başbakan Joe Biden NATO
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