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18 Şubat 2024 Pazar 23:36:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 23:36:00

Silva'nın sözleri Gazze kasabını kızdırdı: Kırmızı çizgiyi aşıyor

Kaynak: AA

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini 'soykırım' ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti. Gazze kasabı Netanyahu, Silva'nın benzetmesine tepki göstererek, 'kırmızı çizginin aşıldığını' söyledi.

Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Silva'nın sözlerinin "utanç verici ve ürkütücü" olduğunu savunarak, bunun "Holokost'un önemsizleştirilmesi ve İsrail'in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu" öne sürdü.

Netanyahu ayrıca, "İsrail'i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını" da iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva'nın sözlerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın İsrail Büyükelçisinin "yarın kınama için çağrılacağını" belirtti.

Katz, Silva'nın sözlerinin "utanç verici ve sert" olduğunu savundu.

- Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini Hitler'in yaptıklarına benzetti

Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı'ndan İsrail'e Hitler benzetmesi
Etiketler : Lula İsrail-Gazze Netanyahu
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