11 Eylül 2020 Cuma 11:43:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 11:43:00
Şili'de richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem
Richter ölçeği kayıtlarına göre Şili'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
Şili’de richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 44 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Ülkede tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.
- Şili'de richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem
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