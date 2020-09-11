Şili’de richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 44 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ülkede tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.