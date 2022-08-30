Şii lider Sadr çağrı yaptı: 1 saat içinde alandan çekilin

Şii lider Sadr, düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın "yolsuzluklar ve şiddete" sahne olduğunu ifade etti.

Sadr, "Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim." dedi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Irak güçleri ve Haşdi Şabi unsurlarına da teşekkür eden Sadr, ülkedeki milislerin varlığını eleştirdi.

Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Sadr'ın, Yeşil Bölge'de hükümet güçleriyle çatışmalara giren silahlı destekçilerine yaptığı "eve dönün" çağrısı olumlu karşılık buldu. Şii dini ve siyasi lidere bağlı silahlı kişiler, Sadr'ın çağrısına itaat ederek çekilmeye başladıklarını açıkladı.

AĞIR SİLAHLARLA SOKAĞA İNMİŞLERDİ

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Akşamdan beri silah seslerinin susmadığı Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Tatil edilen devlet kurumları da çalışmıyordu.

Şii dini ve siyasi lider Sadr'ın, milislerine eve dönün çağrısı yapması için arayan siyasi liderlerin telefonuna çıkmadığı iddia ediliyordu.

IRAK'TA SADR DESTEKÇİLERİ İLE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDAKİ ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 350'ye yükseldi.

Bağdat El-Yevm haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bağdat'ta yaşanan olaylarda artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Bağdat'taki çatışmalarda ölenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 350'ye yükseldiği kaydedilen haberde, olaylarda Federal Polis Gücü Komutanı ve beraberindeki bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Haberde, Yeşil Bölge'de çatışmaların devam ettiği, bu nedenle ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği dile getirildi.

Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Sadr Hareketi'ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği'nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'TAKİ YEŞİL BÖLGE'YE 4 ROKET DÜŞTÜ

Savunma Bakanlığı'na bağlı enformasyon biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de lojmanların bulunduğu bir alana 4 roket düştüğü ve maddi zarar oluştuğu ifade edildi.

Roketlerin Bağdat'ın doğusundaki Habibiyye ve Belediyyat bölgelerinden atıldığı kaydedilen açıklamada, başka bir bilgi paylaşılmadı.

İRAN: IRAK İLE TÜM KARA SINIRLARI KAPATILDI, BAĞDAT'A UÇUŞLAR DURDURULDU

İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak'taki olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm kara sınırlarının kapatıldığını belirtti.

İranlıları bu ülkeye seyahatten kaçınmaya çağıran Mirahmedi, "Irak'taki istikrarsız ortam nedeniyle İran ve Irak'ın tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve kimsenin sınırlardan geçmesine izin verilmeyeceğini vurguluyorum." dedi.

Söz konusu karar, milyonlarca İranlının Erbain törenleri için Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerini ziyaret etmeye hazırlandığı sırada geldi.

Öte yandan başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Yetkilisi Said Çelenderi, Bağdat'a uçuşların ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Mir Ekber Rezevi de Erbain törenleri için Necef'te bulunan İran vatandaşlarını ülkeye getirmek için Necef şehrine olağanüstü bir uçuş planı yaptıklarını söyledi.

BAĞDAT YEŞİL BÖLGE'DE ÇATIŞAN SADR DESTEKÇİLERİ: İRAN DESTEKLİ KİŞİLER BİZE SALDIRIYOR

Sadr destekçisi kişiler, kendilerine Yeşil Bölge içerisinde silahlarla saldıranların İran destekli milisler olduğunu söylüyor. Söz konusu çatışmalarda Yeşil Bölge'deki binaların üzerinde keskin nişancıların da bulunduğu ifade edildi.

AA muhabirine konuşan Sadr destekçisi silahlı kişi Nasir Matrud, "Önce Koordinasyon Çerçevesi ve Nuri Maliki yandaşları tarafından bize ateş açıldı. Onlar, sandalyelerini korumak için Irak'ta bu kaosu yarattı. Onlar için gençler, çocuklar ve kamu mallarının hiçbir önemi yok." dedi.

Diğer bir Sadr yanlısı silahlı kişi Abu Karrar da, dün barışçıl şekilde hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdiklerini belirterek, "Hiçbir kimse bizden silah taşımıyordu ancak İran destekli milisler bize ateş etmeye başlayınca bize de askeri liderlikten silah taşıma talimatı geldi, RPG-7 dahil her türlü orta ve ağır silahlar taşıyoruz. En küçük silahımız kalaşnikoftur." diye konuştu.

İran'dan silahlı kişilerin de kendilerine saldırdıklarını iddia eden Abu Karrar, "Elimizde telsiz cihazlarımıza Farsça konuşan kişilerin sesi yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

Elinde mermi kovanı taşıyan Sadr'ın genç destekçisi Zeynelabidin İmara da, "Barışçıl olarak başladığımız gösterilerimizde bizi silah taşımaya zorladılar. Bu bir halk devrimidir. İran ve Devrim Muhafızları milisleri bizi vuruyor ama onlara ve destekledikleri grupları buralardan süpüreceğiz." şeklinde konuştu.

MISIR, CEZAYİR VE ARAP BİRLİĞİ'NDEN IRAKLILARA DİYALOG DİLİNE ÖNCELİK VERMELERİ ÇAĞRISI

Mısır, Cezayir ve Arap Birliği, Iraklıları mevcut siyasi krizi aşmak için diyalog diline öncelik vermeye çağırarak, ülkenin daha fazla şiddet, kaos ve kan dökülmesine sürükleneceği uyarısında bulundu.

Irak resmi ajansına göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'ın Irak halkının güvenliğini, istikrarını ve güvenliğini desteklediğini vurguladı.

Sisi, siyasi krizin diyalog yoluyla, Iraklılar için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacak şekilde aşılacağını umduğunu ifade etti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da siyasi krizdeki gelişmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan ciddi şiddet tezahürleri gölgesinde Irak'taki gelişmelerin büyük endişeyle takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, can ve malın korunması için tüm taraflara diyalog dilini tercih etmeleri ve ülkenin yüksek çıkarlarına öncelik vermeleri çağrısında bulunuldu.

Irak'ın içinde bulunduğu aşamayı aşarak güvenlik ve istikrarını yeniden tesis etmesinin umulduğu ifade edildi.

Arap Birliği Genel Sekreterinin sözcüsü Cemal Rüşdi yaptığı yazılı açıklamada, birliğin genel sekreteri Ahmed Ebulgayt'ın, Irak'taki tüm tarafları, ülkenin istikrarı için tehdit oluşturan mevcut durumun üstesinden gelmek amacıyla ulusal çıkarları diğer tüm hususların üstünde tutmaya çağırdığını belirtti.

Irak'taki durumun daha fazla şiddete, kaosa ve kan dökülmesine neden olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, soğukkanlı ve itidali davranılması ve farklı gruplardan göstericilerin tüm silahlı eylemlerden uzak durması ve kan dökülmesinin önlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

IKBY BAŞBAKANI BARZANİ IRAK'TAKİ YENİ ŞİDDET DÖNGÜSÜNDEN DERİN ENDİŞE DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

IKBY Başbakanı Barzani, Irak'taki son olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında, Irak'taki yeni şiddet döngüsünden derinden endişelendiğini belirten Barzani, "Başbakan Mustafa el-Kazımi ile IKBY'nin tüm ülke için barış ve istikrarı yeniden sağlamaya yardım etmeye hazır olduğunun altını çizmek için konuştum." ifadelerini kullandı.

Diyalog ve birlik çağrısı yapan Barzani, şunları kaydetti:

"Ülkenin karşı karşıya olduğu derin ve ciddi sorunlar hakkında tam ve samimi bir diyalog zamanı. Birbirimizin farklılıklarını tanıyacak kadar cesur olmalı ve hepimizin içinde bulunduğu durumun kalıcı bir çözüm gerektirdiğini kabul etmeliyiz."