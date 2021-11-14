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14 Kasım 2021 Pazar 18:15:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 18:16:00

Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası: Can kaybı 144'e yükseldi

Kaynak: AA

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Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da, 5 Kasım'da yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi. Yaralanan 11 kişinin durumu ise kritik.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesindeki kazada yaralananlardan 13'ünün yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece kazada ölenlerin sayısının 144'e çıktığı kaydedilen açıklamada, halen 57 kişinin tedavisini sürdüğü, bunlardan 11'inin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, kazada yaralananlara müdahale için Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi malzeme göndermişti.

Freetown'da, 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlama sonucu en son 131 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

Etiketler : sağlık bakanlığı kaza Sierra Leone yakıt tankeri
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