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06 Kasım 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 15:30:00

Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası: 92 kişi öldü

Kaynak: AA

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Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi.

Bölgedeki Connaught Hastanesi'nden morg personeli Foday Musa, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 92 cesedin getirildiğini belirtti.

Musa, yaklaşık 30 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Etiketler : yakıt tankeri patlama dğnya
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