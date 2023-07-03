28 Mayıs'taki seçim zaferi sonrası dünya basını gözlerini Türkiye'de yeni döneme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımlara çevirdi. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyasının dünkü gündeminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı vardı.

İSVEÇ TAVRI KRİTİK

ERT News'de yayınlanan 'Uluslararası maraton: Erdoğan için sıcak diplomatik yaz' başlıklı haberde bayram tatili sonrası Erdoğan'ın diplomatik bir maratona girmeye hazırlandığı belirtildi. Erdoğan'ın yoğun programı içerisinde komşuda da en çok merak edilen durak 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi oldu. Batılı yetkililer, Vilnius zirvesinde İsveç'i Blok'a resmen kabul etmeyi umuyorlardı. Ancak Pazartesi günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılarak gerçekleştirilen provokasyon tansiyonu yeniden yükseltti.

ÇETİN MÜZAKERE OLACAK

Liberal gazetesi de Vilnius'daki İsveç pazarlığının çetin geçeceğini öne sürerek Batı'da tüm gözlerin Erdoğan'a çevrildiğini vurguladı. Vilnius zirvesinin Ankara'nın Batı ve Yunanistan ile olan ilişkilerini belirleyeceğini öne süren haber, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yaptığı 'Türkiye müttefikimiz olmalı' çağrısına dikkat çekti.

KÖRFEZ VE ABD PROGRAMI

ERT News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda başta Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez ülkelerini ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti. Yunan basın organı, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceğini hatırlattı ve Erdoğan'ın ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunacağını belirtti.